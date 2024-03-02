Десантники показали отражение штурма армии РФ в районе Новомихайловки — видео

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады показали, как отразили очередной российский штурм своих позиций возле Новомихайловки Донецкой области.
Уничтожение оккупантов возле Новомихайловки
В 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде рассказали, что очередной штурм оккупантов закончился большими потерями — уничтожена бронетехника и живая сила российских штурмовиков.
Новомихайловка продолжает оставаться одним из самых горячих мест российско-украинского фронта.
Десантники отмечают, что противник прилагает максимум усилий, чтобы выбить их из этого населенного пункта.
На видео можно увидеть результаты слаженной работы расчетов противотанковых ракетных комплексов, искусными действиями остановивших вражескую бронетехнику и подразделения ударных БПЛА, пилоты которого точными сбросами окончательно уничтожили ее.
Отметим, что Новомихайловка расположена примерно в 12 км к югу от Марьинки, от которой остались только руины.
Ситуация в Донецкой области
На вечер 2 марта Генштаб сообщал, что на Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.
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