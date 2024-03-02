Десантники показали отражение штурма армии РФ в районе Новомихайловки — видео

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады показали, как отразили очередной российский штурм своих позиций возле Новомихайловки Донецкой области.

Уничтожение оккупантов возле Новомихайловки

В 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде рассказали, что очередной штурм оккупантов закончился большими потерями — уничтожена бронетехника и живая сила российских штурмовиков.

Новомихайловка продолжает оставаться одним из самых горячих мест российско-украинского фронта.

Десантники отмечают, что противник прилагает максимум усилий, чтобы выбить их из этого населенного пункта.

Во время очередного штурма противник бросил в бой пехоту на бронетехнике, но ему это не помогло — вражеская пехота была уничтожена, бронетехника — сожжена. Поделиться

На видео можно увидеть результаты слаженной работы расчетов противотанковых ракетных комплексов, искусными действиями остановивших вражескую бронетехнику и подразделения ударных БПЛА, пилоты которого точными сбросами окончательно уничтожили ее.

Отметим, что Новомихайловка расположена примерно в 12 км к югу от Марьинки, от которой остались только руины.

Ситуация в Донецкой области

На вечер 2 марта Генштаб сообщал, что на Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.