Бойцы ССО уничтожили место хранения российских беспилотников — видео

Бойцы одной из групп Сил спецопераций уничтожили месторасположение и хранение группы вражеских беспилотников.
Уничтожение российских беспилотников
В ССО сообщили, что во время разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили ряд целей россиян в Донецком направлении. Среди них:
склад боеприпасов
местоположение и хранение группы БПЛА противника
ретранслятор
Потери российских окупантов по состоянию на 3 марта
По данным Генштаба ВСУ, за сутки Силы обороны уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6640 (+16) ед;
боевых бронированных машин — 12639 (+28) ед;
артиллерийских систем — 10188 (+35) ед;
самолетов — 347 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7843 (+14) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 13332 (+65) ед;
специальная техника — 1620 (+3) ед.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.
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