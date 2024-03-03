Бойцы ССО уничтожили место хранения российских беспилотников — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО уничтожили место хранения российских беспилотников — видео

ССО
Дрон
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Бойцы одной из групп Сил спецопераций уничтожили месторасположение и хранение группы вражеских беспилотников.

Уничтожение российских беспилотников

В ССО сообщили, что во время разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили ряд целей россиян в Донецком направлении. Среди них:

  • склад боеприпасов

  • местоположение и хранение группы БПЛА противника

  • ретранслятор

Все цели были уничтожены благодаря умелым действиям наших воинов. Кроме того, в ходе поражения уничтожены 3 единицы живой силы противника.

Потери российских окупантов по состоянию на 3 марта

По данным Генштаба ВСУ, за сутки Силы обороны уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6640 (+16) ед;

  • боевых бронированных машин — 12639 (+28) ед;

  • артиллерийских систем — 10188 (+35) ед;

  • самолетов — 347 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7843 (+14) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 13332 (+65) ед;

  • специальная техника — 1620 (+3) ед.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

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