Армія РФ атакувала дронами "Пункт незламності" у Херсонській області. Є поранені

Росіяни дронами атакували "Пункт незламності" у Херсонській області

Стало відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки двох FPV-дронів по пункту незламності у Новоолександрівської громаді, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зокрема, до лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки.

А також — 61-річну місцеву жительку з контузією. Серед потрепілих і 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію. Всім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу, — розповіли про стан постраждалих в ОВА. Поширити

Обстріли "Пунктів незламності" в Україні

Окупанти не вперше обстрілюють "Пункти незламності", в тому числі і у Херсонській області. Наприклад, через обстріл "Пункту незламності" в Херсоні у червні минулого року загинули двоє людей, які прийшли за гуманітарною допомогою. Ще двоє отримали поранення.

Крім того, у березні 2023 року, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області. Троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення.

Також у грудні 2022 грудня окупанти обстріляли "Пункт незламності", який розміщувався в місцевій школі в селищі Малотаранівка в передмісті Краматорська.