За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, злочинна армія РФ здійснила чергову підступну атаку по житлових районах міста. Наразі відомо, про руйнування, загиблих та постраждалих.
Що відомо про чергову ракетну атаку армії РФ по Харкову
Як повідомили глава Харківської ОВА Олег Синєгубов та Командувач оборони Харкова генерал Сергій Мельник, військові злочинці армії РФ скинули авіабомбу на Шевченківський район.
Зазначається, що внаслідок атаки були уражені багатоповерхові житлові будинки. Відомо про постраждалих та загиблих.
В ОВА уточнили, що окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
Що відомо про атаки армії РФ по Харківщині протягом 27 березня
За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, о 11:40 відбувся обстріл крилатою ракетою Х-35У м. Харків. Пошкоджено будівлю комунального закладу та багатоквартирний будинок.
Постраждав 64-річний охоронець, без госпіталізації.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка.
4:50 у с. Чорнолозка Красноградського району внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. Без постраждалих.
03:15 у м. Ізюм відбувся ворожий обстріл БПЛА «Шахед», внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, без госпіталізації.
0:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено приватний будинок та господарська споруда. Без постраждалих.
15:40 відбувся ворожий обстріл м. Куп'янськ з РСЗВ «Ураган», внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочноконсервного комбінату. Травмовано 55-річного чоловіка.
08:45 обстріл с. Олександрівка Богодухівського району з РСЗВ «Град», внаслідок якого пошкоджено будівлю місцевої установи, 9 приватних будинків, 2 приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Отримала поранення 56-річна жінка.
08:45 обстріл с. Одноробівка Богодухівського району з РСЗВ «Град». Постраждалі та руйнування відсутні.
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі н.п. Іванівка.
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