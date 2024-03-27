За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, злочинна армія РФ здійснила чергову підступну атаку по житлових районах міста. Наразі відомо, про руйнування, загиблих та постраждалих.

Що відомо про чергову ракетну атаку армії РФ по Харкову

Як повідомили глава Харківської ОВА Олег Синєгубов та Командувач оборони Харкова генерал Сергій Мельник, військові злочинці армії РФ скинули авіабомбу на Шевченківський район.

Зазначається, що внаслідок атаки були уражені багатоповерхові житлові будинки. Відомо про постраждалих та загиблих.

Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців, — зазначив Терехов. Поширити

В ОВА уточнили, що окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Що відомо про атаки армії РФ по Харківщині протягом 27 березня

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, о 11:40 відбувся обстріл крилатою ракетою Х-35У м. Харків. Пошкоджено будівлю комунального закладу та багатоквартирний будинок.

Постраждав 64-річний охоронець, без госпіталізації.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка.