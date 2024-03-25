Скільки часу треба на відновлення енергетичних об'єктів Харкова — відповідь експертів

Російський удар по Харкову, який відбувся 22 березня, призвів до руйнування енергетичних об'єктів. Електричне живлення Харкова відбувається завдяки іншим регіонам.
Скільки часу треба на відновлення енергетичних об'єктів Харкова
За словами представника прес-служби ТЕЦ-5 Наталії Вербової, внаслідок масованої атаки росіян зазнала найбільших руйнувань зазнала ТЕЦ-5. Через це живлення міста відбувається силами інших регіонів.
Водночас директор ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, розповів, що для відновлення централі необхідно виготовити ексклюзивне обладнання для енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів.
Масований обстріл України 22 березня та наслідки у Харкові
Нагадаємо, війська РФ вранці 22 березня серед інших українських міст здійснили масовану атаку по території Харкова та області міста.
Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано влучання 21 ракети.
Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням.
Пізніше в ОВА заявили, що у Харкові та області можуть ввести відключення світла за графіками — тимчасово для стабілізації ситуації.
Так, у місті запровадили графіки відключень світла, а в перший день повідомлялось про відсутність інтернету та зв'язку в багатьох районах.
Також президент Володимир Зеленський зазначив, що після масованої атаки РФ 22 березня найскладніша ситуація залишається у Харкові. При цьому в частині громад інших постраждалих регіонів діють аварійні графіки відключень.
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