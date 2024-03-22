ДПСУ ліквідували ворожі позиції дронами у Харківській області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ДПСУ ліквідували ворожі позиції дронами у Харківській області — відео

ДПСУ
зсу

Прикордонники "Сталевого кордону" відпрацювали дронами по ворожих позиціях у Харківській області.

Прикордонники знищили ворожі позиції у Харківській області

Під час ударів було знищено:

  • БК ворога;

  • 6 окупантів.

Ще четверо російських терористів отримали поранення.

На кадрах — результативна весняна робота ударних БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" у Харківській області, — пише ДПСУ.

Яка ситуація в Харківській області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.

Як повідомлялося,15 березня окупанти завдали ракетного удару по селищу Золочів у Харківській області. Було знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги.

Також 14 березня прильоти були зафіксовані у передмісті поблизу Харкова.

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