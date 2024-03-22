ГНСУ ликвидировали вражеские позиции дронами в Харьковской области — видео

Пограничники "Стальной границы" отработали дронами по враждебным позициям в Харьковской области.

Пограничники уничтожили вражеские позиции в Харьковской области

Во время ударов было уничтожено:

БК врага;

6 окупантов.

Еще четверо российских террористов получили ранения.

На кадрах — результативная весенняя работа ударных БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области, — пишет ГНСУ. Поделиться

Какая ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Кроме того, в Купянском районе идут боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация в этом направлении сложная.

Как сообщалось, 15 марта оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Золочев в Харьковской области. Было уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи.

Также 14 марта прилеты были зафиксированы в пригороде вблизи Харькова.