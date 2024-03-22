ГНСУ ликвидировали вражеские позиции дронами в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГНСУ ликвидировали вражеские позиции дронами в Харьковской области — видео

ГПСУ
всу
Читати українською

Пограничники "Стальной границы" отработали дронами по враждебным позициям в Харьковской области.

Пограничники уничтожили вражеские позиции в Харьковской области

Во время ударов было уничтожено:

  • БК врага;

  • 6 окупантов.

Еще четверо российских террористов получили ранения.

На кадрах — результативная весенняя работа ударных БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области, — пишет ГНСУ.

Какая ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Кроме того, в Купянском районе идут боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация в этом направлении сложная.

Как сообщалось, 15 марта оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Золочев в Харьковской области. Было уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи.

Также 14 марта прилеты были зафиксированы в пригороде вблизи Харькова.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ обстреляли пункт расположения скорой помощи в Харьковской области. Есть раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ ударила ракетами по пожарной части в Харьковской области. Ранен спасатель
ДСНС Украины
Харьковщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Пострадал полицейский
Харьковская обласная прокуратура
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?