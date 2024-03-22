ГНСУ ликвидировали вражеские позиции дронами в Харьковской области — видео

Пограничники "Стальной границы" отработали дронами по враждебным позициям в Харьковской области.
Пограничники уничтожили вражеские позиции в Харьковской области
Во время ударов было уничтожено:
БК врага;
6 окупантов.
Еще четверо российских террористов получили ранения.
Какая ситуация в Харьковской области
Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.
Кроме того, в Купянском районе идут боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация в этом направлении сложная.
Как сообщалось, 15 марта оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Золочев в Харьковской области. Было уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи.
Также 14 марта прилеты были зафиксированы в пригороде вблизи Харькова.
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