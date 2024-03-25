Російська армія обстріляла Харківщину. Загинув цивільний
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія обстріляла Харківщину. Загинув цивільний

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
рятувальник

Російські війська обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. 

Що відомо про обстріл Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 13 години росіяни атакували місто Вовчанськ Чугуївського району. Через ворожий обстріл загинув 65-річний цивільний чоловік.

Наразі, за даними очільника Харківської ОВА, на місцях влучання працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини окупантів.

Яка ситуація у Харкові

У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%.

Нагадаємо, 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.

Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 21 ракетами С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях.

У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття.

В Укренерго повідомляли, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. 23 березня без світла у Харкові залишалося 260 тисяч абонентів.

25 березня у Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії. У різних районах Харкова світло відключатимуть на шість годин протягом доби. У громадах області — по дві години щодня.

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