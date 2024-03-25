Російська армія обстріляла Харківщину. Загинув цивільний

Російські війська обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік.
Що відомо про обстріл Харківщини
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 13 години росіяни атакували місто Вовчанськ Чугуївського району. Через ворожий обстріл загинув 65-річний цивільний чоловік.
Наразі, за даними очільника Харківської ОВА, на місцях влучання працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини окупантів.
Яка ситуація у Харкові
У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%.
Нагадаємо, 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.
Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 21 ракетами С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях.
У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття.
В Укренерго повідомляли, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. 23 березня без світла у Харкові залишалося 260 тисяч абонентів.
25 березня у Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії. У різних районах Харкова світло відключатимуть на шість годин протягом доби. У громадах області — по дві години щодня.
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