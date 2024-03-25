Російська армія обстріляла Харківщину. Загинув цивільний

Що відомо про обстріл Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 13 години росіяни атакували місто Вовчанськ Чугуївського району. Через ворожий обстріл загинув 65-річний цивільний чоловік.

Наразі, за даними очільника Харківської ОВА, на місцях влучання працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини окупантів.

Яка ситуація у Харкові

У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%.

Нагадаємо, 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.

Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 21 ракетами С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях.

У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття.

В Укренерго повідомляли, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. 23 березня без світла у Харкові залишалося 260 тисяч абонентів.