Российская армия обстреляла Харьковщину. Погиб гражданский

Что известно об обстреле Харьковщины

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 13 часов россияне атаковали город Волчанск Чугуевского района. Из-за вражеских обстрелов погиб 65-летний гражданский мужчина.

По данным руководителя Харьковской ОВА, на местах попадания работают правоохранители и фиксируют очередные преступления оккупантов.

Какая ситуация в Харькове

В Харькове после тотального блекаута в результате российских ударов по критической инфраструктуре электроснабжение возобновили около 40% потребителей, отопление — 60%.

Напомним, 22 марта Россия нанесла по Украине массированную ракетную атаку, которая была направлена на энергетику. В частности, ударили по ДнепроГЭС в Запорожье — крупнейшей гидроэлектростанции.

Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 21 ракетами С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях.

В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие.

В Укрэнерго сообщалось, что определенные ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. 23 марта без света в Харькове оставалось 260 тысяч абонентов.