Сколько времени уходит на восстановление энергетических объектов Харькова — ответ экспертов

Российский удар по Харькову, состоявшийся 22 марта, привел к разрушению энергетических объектов. Электрическое питание Харькова происходит за счет других регионов.

Сколько времени уходит на восстановление энергетических объектов Харькова

По словам представителя пресс-службы ТЭЦ-5 Натальи Вербовой, в результате массированной атаки россиян потерпела наибольшие разрушения потерпела ТЭЦ-5. Поэтому питание города происходит силами других регионов.

Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. Но, по мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это очень трудоемкий и затратный процесс, сравнимый с новым строительством, — рассказала она. Поделиться

В то же время директор ТЭЦ-5 Александр Минкович рассказал, что для восстановления централи необходимо изготовить эксклюзивное оборудование для энергоблоков, в частности, турбин, генераторов.

В случае полноценного финансирования работ, пособий с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год, — сказал он. Поделиться

Массированные обстрелы Украины 22 марта и последствия в Харькове

Напомним, войска РФ утром 22 марта среди других украинских городов совершили массированную атаку по территории Харькова и области города.

Как рассказывал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты.

В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением.

Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику – временно для стабилизации ситуации.

Так, в городе были введены графики отключений света, а в первый день сообщалось об отсутствии интернета и связи во многих районах.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что после массированной атаки РФ 22 марта сложная ситуация остается в Харькове. При этом в общинах других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.