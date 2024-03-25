Сколько времени уходит на восстановление энергетических объектов Харькова — ответ экспертов

Российский удар по Харькову, состоявшийся 22 марта, привел к разрушению энергетических объектов. Электрическое питание Харькова происходит за счет других регионов.
Сколько времени уходит на восстановление энергетических объектов Харькова
По словам представителя пресс-службы ТЭЦ-5 Натальи Вербовой, в результате массированной атаки россиян потерпела наибольшие разрушения потерпела ТЭЦ-5. Поэтому питание города происходит силами других регионов.
В то же время директор ТЭЦ-5 Александр Минкович рассказал, что для восстановления централи необходимо изготовить эксклюзивное оборудование для энергоблоков, в частности, турбин, генераторов.
Массированные обстрелы Украины 22 марта и последствия в Харькове
Напомним, войска РФ утром 22 марта среди других украинских городов совершили массированную атаку по территории Харькова и области города.
Как рассказывал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты.
В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением.
Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику – временно для стабилизации ситуации.
Так, в городе были введены графики отключений света, а в первый день сообщалось об отсутствии интернета и связи во многих районах.
Также президент Владимир Зеленский отметил, что после массированной атаки РФ 22 марта сложная ситуация остается в Харькове. При этом в общинах других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.
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