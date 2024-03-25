Армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине. Есть раненые

В городе Дергачи Харьковской области в результате российского ракетного удара разрушены частные дома, четверо мирных жителей получили легкие ранения.

Российская армия ударила ракетой по гражданским объектам Харьковщины

Россия нанесла ракетный удар по Дергачам.

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

В результате террористического удара по нашему городу разрушены по меньшей мере два дома, повреждено около десятка частных домовладений.

По его словам, четыре человека получили стресс и легкие ранения, от госпитализации они отказались.

Начальник МВА подчеркнул, что россияне ударили ракетой исключительно по гражданским объектам.

Все оперативные службы работают на месте.

Что известно об обстреле Харьковщины

Российские войска 25 марта обстреляли город Волчанск Харьковской области. В результате атаки погиб 65-летний мужчина.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 13 часов россияне атаковали город Волчанск Чугуевского района. Из-за вражеских обстрелов погиб 65-летний гражданский мужчина. Поделиться

По данным руководителя Харьковской ОВА, на местах попадания работают правоохранители и фиксируют очередные преступления оккупантов.