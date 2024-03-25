Армія РФ нанесла ракетний удар по Харківщині. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ нанесла ракетний удар по Харківщині. Є поранені

Ракета
Джерело:  Укрінформ

У місті Дергачі Харківської області внаслідок російського ракетного удару зруйновані приватні будинки, четверо мирних жителів зазнали легких поранень.

Російська армія вдарила ракетою по цивільних об’єктах Харківщини

Росія нанесла ракетний удар по Дергачах.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко

Внаслідок терористичного удару по нашому місту зруйновано щонайменше два будинки, пошкоджено близько десятка приватних домоволодінь.

За його словами, четверо людей отримали стрес і легкі поранення, від госпіталізації вони відмовились.

Начальник МВА наголосив, що росіяни вдарили ракетою виключно по цивільних об'єктах.

Усі оперативні служби працюють на місці.

Що відомо про обстріл Харківщини

Російські війська 25 березня обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. 

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 13 години росіяни атакували місто Вовчанськ Чугуївського району. Через ворожий обстріл загинув 65-річний цивільний чоловік.

Наразі, за даними очільника Харківської ОВА, на місцях влучання працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини окупантів.

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