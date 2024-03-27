По информации мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ совершила очередную коварную атаку по жилым районам города. Пока известно, о разрушениях, погибших и пострадавших.

Что известно об очередной ракетной атаке армии РФ по Харькову

Как сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Командующий обороной Харькова генерал Сергей Мельник, военные преступники армии РФ сбросили авиабомбу на Шевченковский район.

Отмечается, что в результате атаки были поражены многоэтажные жилые дома. Известно о пострадавших и погибших.

Удар по жилому микрорайону Харькова в многоквартирных домах. Есть погибшие и раненые. Это очередной акт кровавого террора против украинцев, — отметил Терехов. Поделиться

В ОВА уточнили, что оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Зафиксированы повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

Что известно об атаках армии РФ по Харьковщине в течение 27 марта

По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, в 11:40 произошел обстрел крылатой ракетой Х-35У г. Харьков. Повреждены здания коммунального учреждения и многоквартирный дом.

Пострадал 64-летний охранник, без госпитализации.

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаудары подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка.