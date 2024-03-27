По информации мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ совершила очередную коварную атаку по жилым районам города. Пока известно, о разрушениях, погибших и пострадавших.
Что известно об очередной ракетной атаке армии РФ по Харькову
Как сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Командующий обороной Харькова генерал Сергей Мельник, военные преступники армии РФ сбросили авиабомбу на Шевченковский район.
Отмечается, что в результате атаки были поражены многоэтажные жилые дома. Известно о пострадавших и погибших.
В ОВА уточнили, что оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Зафиксированы повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.
Что известно об атаках армии РФ по Харьковщине в течение 27 марта
По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, в 11:40 произошел обстрел крылатой ракетой Х-35У г. Харьков. Повреждены здания коммунального учреждения и многоквартирный дом.
Пострадал 64-летний охранник, без госпитализации.
Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаудары подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка.
4:50 в с. Чернолозка Красноградского района в результате вражеских ракетных обстрелов без света осталось 78 абонентов. Без пострадавших.
03:15 в г. Изюм произошел вражеский обстрел БПЛА «Шахед», в результате которого повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранение получил 62-летний охранник, без госпитализации.
0:30 в результате обстрела г. Купянск поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Без пострадавших.
15:40 произошел вражеский обстрел г. Купянск из РСЗО «Ураган», в результате которого был поврежден частный дом, здание молочноконсервного комбината. Травмирован 55-летний мужчина.
08:45 обстрел с. Александровка Богодуховского района из РСЗО «Град», в результате которого повреждено здание местного учреждения, 9 частных домов, 2 частных автомобиля, здание учебного заведения. Получила ранение 56-летняя женщина.
08:45 обстрел с. Одноробовка Богодуховского района с РСЗО «Град». Пострадавшие и разрушения отсутствуют.
За минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе н.п. Ивановка.
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