Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов не исключил вероятность распространения обязательной эвакуации в Харьковской области на Богодуховский и Харьковский районы области.

Что известно о возможном расширении эвакуации на Харьковщине

Глава ОВА подчеркнул, что усиление артиллерийских и других обстрелов со стороны оккупационной армии РФ по населенным пунктам в Харьковской области заметно в течение последних полугода.

Он отметил, что эвакуироваться советуют жителям приграничных населенных пунктов.

Например, мы уже фактически завершили эвакуацию детей принудительным способом… Из двух общин. Соответственно, Купянского направления. Мы вывезли около 160 детей со своими семьями. Сейчас анализируем, остался ли там еще кто-то Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Он также добавил, что поступала информация о самостоятельной эвакуации со стороны отдельных жителей, однако эту информацию необходимо проверять.

Объявлена обязательная эвакуация из 57 населенных пунктов Купянщины. Это единственный способ обезопасить свою жизнь и жизнь своих близких, — подчеркнул руководитель ОВА. Поделиться

Синегубов отметил, что в настоящее время ситуация контролируется, однако продолжается постоянный анализ населенных пунктов, в которых может быть объявлена обязательная эвакуация.

Сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области — это Богодуховский район, Харьковский район — для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительная — именно дети из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами, — пояснил глава ОВА. Поделиться

Синегубов добавил, что также обязательная эвакуация может быть объявлена жителям Волчанского и Купянского районов.

Существует ли вероятность захвата армией РФ Харькова

Глава Харьковской ОВА отметил, что российские оккупанты без боя не смогли захватить и удержать ни один населенный пункт в Харьковской области.

Синегубов констатировал, что военные преступники армии способны только обстреливать мирные населенные пункты из самолетов и артиллерии.

За 761 день полномасштабной войны россияне не смогли в бою захватить ни один крупный украинский город. В том числе и город Харьков.

Победить несгибаемых харьковчан не смогли ни в 2022-м, ни в 2023-м, как удержать позиции в населенных пунктах области, — отметил глава ОВА. Поделиться

Он добавил, что уже третий год кремлевский диктатор Владимир Путин делает бессмысленные заявления о планах якобы захватить Харьков.

Средневековая тактика варваров: то, что не могут взять на поле битвы, обстреливают ракетами, самолетами и артиллерией. Поэтому безумные фантазии окупантов сопровождаются ежедневными обстрелами гражданского населения, — подчеркнул Синегубов. Поделиться

По его словам, уничтожение домов мирных людей это единственное, что могут совершать оккупанты от бессилия на фронте.

Также глава области отметил, что на подобного рода "заявления" украинские защитники имеют единственный и справедливый ответ, они демонстрируют его на поле боя.