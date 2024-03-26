Синєгубов допустив розширення евакуації на Харківщині

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключив ймовірності поширення обов'язкової евакуації у Харківській області на Богодухівський та Харківський райони області.
Що відомо про ймовірне розширення евакуації на Харківщині
Глава ОВА підкреслив, що посилення артилерійських та інших обстрілів з боку окупаційної армії РФ по населених пунктах на Харківщині помітне протягом останніх півроку.
Він зазначив, що наразі евакуюватись радять жителям прикордонних населених пунктів.
Він також додав, що надходила інформація про самостійну евакуацію з боку окремих жителів, однак таку інформацію необхідно перевіряти.
Синєгубов зазначив, що наразі ситуація контрольована, однак триває постійний аналіз населених пунктів, у яких може бути оголошена обов’язкова евакуація.
Синєгубов додав, що також обов’язкова евакуація може бути оголошена для жителів Вовчанського та Куп’янського районів.
Чи існує ймовірність захоплення армією РФ Харкова
Глава Харківської ОВА зазначив, що російські окупанти без бою не змогли захопити та втримати жоден населений пункт у Харківській області.
Синєгубов констатував, що військові злочинці армії здатні лише обстрілювати мирні населені пункти з літаків та артилерії.
За 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. Зокрема й місто Харків.
Він додав, що вже третій рік поспіль кремлівський диктатор Володимир Путін робить безглузді заяви про плани нібито захопити Харків.
За його словами, знищення будинків мирних людей, це єдине, що можуть чинити окупанти від безсилля на фронті.
Також очільник області наголосив, що на подібного роду "заяви" українські захисники мають єдину і справедливу відповідь, вони демонструють її на полі бою.