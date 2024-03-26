Синєгубов допустив розширення евакуації на Харківщині

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключив ймовірності поширення обов'язкової евакуації у Харківській області на Богодухівський та Харківський райони області.

Що відомо про ймовірне розширення евакуації на Харківщині

Глава ОВА підкреслив, що посилення артилерійських та інших обстрілів з боку окупаційної армії РФ по населених пунктах на Харківщині помітне протягом останніх півроку.

Він зазначив, що наразі евакуюватись радять жителям прикордонних населених пунктів.

Наприклад, ми вже фактично завершили евакуацію дітей у примусовий спосіб… Із двох громад. Відповідно, Куп’янського напрямку. Ми вивезли майже 160 дітей зі своїми сім’ями. Наразі аналізуємо, чи залишився ще там хтось Олег Синєгубов Глава Харківської ОВА

Він також додав, що надходила інформація про самостійну евакуацію з боку окремих жителів, однак таку інформацію необхідно перевіряти.

Оголошена обов’язкова евакуація із 57 населених пунктів на Куп’янщині. Це єдиний спосіб наразі убезпечити своє життя і життя своїх близьких, — підкреслив керівник ОВА. Поширити

Синєгубов зазначив, що наразі ситуація контрольована, однак триває постійний аналіз населених пунктів, у яких може бути оголошена обов’язкова евакуація.

Зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області — це Богодухівський район, Харківський район — для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, примусову — саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами, — пояснив глава ОВА. Поширити

Синєгубов додав, що також обов’язкова евакуація може бути оголошена для жителів Вовчанського та Куп’янського районів.

Чи існує ймовірність захоплення армією РФ Харкова

Глава Харківської ОВА зазначив, що російські окупанти без бою не змогли захопити та втримати жоден населений пункт у Харківській області.

Синєгубов констатував, що військові злочинці армії здатні лише обстрілювати мирні населені пункти з літаків та артилерії.

За 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. Зокрема й місто Харків.

Перемогти незламних харків'ян не змогли ні в 2022-му, ні в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області, — зазначив глава ОВА. Поширити

Він додав, що вже третій рік поспіль кремлівський диктатор Володимир Путін робить безглузді заяви про плани нібито захопити Харків.

Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, — обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення, — підкреслив Синєгубов. Поширити

За його словами, знищення будинків мирних людей, це єдине, що можуть чинити окупанти від безсилля на фронті.

Також очільник області наголосив, що на подібного роду "заяви" українські захисники мають єдину і справедливу відповідь, вони демонструють її на полі бою.