Війська РФ атакували Донецьку область авіабомбами. Є загибла

РФ атакувала Донецьку область авіабомбами

За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, росіяни запустили чотири керовані авіаснаряди УМПБ Д-30СН по житловій забудові.

Через це загинула жінка 1958 року народження. Також пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.

Вкотре закликаю жителів області евакуюватись та берегти свої життя та життя своїх близьких, — заявив він. Поширити

Варто зауважити, що 27 березня Росія цими ж авіабомбами вдарила по місту Харьків. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою.

Попередні атаки армії РФ по Донеччині

10 березня російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляла, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.

Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.

Російські окупанти щоденно обстрілюють міста й села регіону, через що кожного дня є поранені або загиблі.

19 березня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.

Як зазначається, окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".

Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях — троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік".

Російські окупаційні війська у середу, 20 березня, завдали авіаційного удару по селу в Донецькій області. Є загиблі та поранена. У Максимівці Вугледарської громади війська РФ влучили авіабомбою в приватний будинок. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. 72-річна жінка дістала поранення. Постраждалу госпіталізували.

Російська окупаційна армія в ніч проти 23 березня обстріляла Мирноград Донецької області. Унаслідок цього постраждала місцева жителька.