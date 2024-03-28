Війська РФ атакували Донецьку область авіабомбами. Є загибла

Російська Федерація вдень четверга, 28 березня, завдала удару місту Миколаївка Донецької області.
РФ атакувала Донецьку область авіабомбами
За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, росіяни запустили чотири керовані авіаснаряди УМПБ Д-30СН по житловій забудові.
Через це загинула жінка 1958 року народження. Також пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.
Варто зауважити, що 27 березня Росія цими ж авіабомбами вдарила по місту Харьків. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою.
Попередні атаки армії РФ по Донеччині
10 березня російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляла, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.
Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.
Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.
Російські окупанти щоденно обстрілюють міста й села регіону, через що кожного дня є поранені або загиблі.
19 березня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.
Як зазначається, окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".
Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях — троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік".
Російські окупаційні війська у середу, 20 березня, завдали авіаційного удару по селу в Донецькій області. Є загиблі та поранена. У Максимівці Вугледарської громади війська РФ влучили авіабомбою в приватний будинок. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. 72-річна жінка дістала поранення. Постраждалу госпіталізували.
Російська окупаційна армія в ніч проти 23 березня обстріляла Мирноград Донецької області. Унаслідок цього постраждала місцева жителька.
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