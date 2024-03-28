Войска РФ атаковали Донецкую область авиабомбами. Есть погибшая

РФ атаковала Донецкую область авиабомбами

По данным начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, россияне запустили четыре управляемых авиаснаряда УМПБ Д-30СН по жилой застройке.

В результате погибла женщина 1958 года рождения. Также повреждено по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов.

Еще раз призываю жителей области эвакуироваться и беречь свои жизни и жизни своих близких, — заявил он. Поделиться

Следует заметить, что 27 марта Россия этими же авиабомбами ударила по городу Харьков. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Он достаточно мощный, по силе взрыва среднее между авиабомбой и ракетой.

Предыдущие атаки армии РФ по Донбасу

10 марта российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщали, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.

В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.

Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают города и села региона, из-за чего каждый день ранены или погибли.

19 марта российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Как отмечается, оккупанты атаковали частный сектор населенного пункта с использованием зенитно-ракетного комплекса "С-300".

Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в домах — три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина".

Российские оккупационные войска в среду, 20 марта, нанесли авиационный удар по селу в Донецкой области. Есть погибшие и ранены. В Максимовке Угледарской общины войска РФ попали авиабомбой в частный дом. Под завалами спасатели обнаружили тела двух мужчин 1964 и 1975 годов рождения. 72-летняя женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали.

Российская оккупационная армия в ночь на 23 марта обстреляла Мирноград Донецкой области. В результате пострадала местная жительница.