Войска РФ атаковали Донецкую область. Пострадала гражданская

Российская оккупационная армия в ночь на 23 марта обстреляла Мирноград Донецкой области. В результате пострадала местная жительница.

Враг ночью ударил по Мирнограду в Донецкой области.

Четыре попадания в двух разных местах города. Раненая женщина — она в больнице, ей оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает. Больше пострадавших нет, — сказал и. о. начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк. Поделиться

Отмечается, что в результате атаки повреждено несколько двухэтажек и трехэтажек, а также один частный дом.

Водоснабжение есть, электричества чинят обрывы, котельная остановлена — более 650 абонентов остались без отопления, поврежден газопровод.

Предыдущие атаки армии РФ по Донбассу

10 марта российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщали, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.

В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.

Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают города и села региона, из-за чего каждый день ранены или погибли.

19 марта российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Как отмечается, оккупанты атаковали частный сектор населенного пункта с использованием зенитно-ракетного комплекса "С-300".

Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в домах — три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина".

Российские оккупационные войска в среду, 20 марта, нанесли авиационный удар по селу в Донецкой области. Есть погибшие и ранены. В Максимовке Угледарской общины войска РФ попали авиабомбой в частный дом. Под завалами спасатели обнаружили тела двух мужчин 1964 и 1975 годов рождения. 72-летняя женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали.