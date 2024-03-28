Армия РФ массированно ударила по Донецкой области. Есть жертвы

Российская армия сегодня, 28 марта, массированно ударила по северу Донецкой области. В результате атаки есть жертвы среди гражданских.

РФ массированно ударила по северу Донецкой области

Север Донецкой области под массированными обстрелами есть жертвы среди гражданских, — говорится в главе Донецкой ОВА Вадима Филашкина. Поделиться

По словам главы области, Николаевку враг обстрелял четырьмя управляемыми авиаснарядами - погибла женщина. Также было повреждено по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов.

Во вражеский огонь попал центр Дробышева Лиманской общины. Там пострадала одна женщина, Филашкин добавил, что точные последствия обстрела пока устанавливаются.

Предыдущие атаки армии РФ по Донбассу

10 марта российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщали, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.

В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.

Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают города и села региона, из-за чего каждый день ранены или погибли.

19 марта российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Как отмечается, оккупанты атаковали частный сектор населенного пункта с использованием зенитно-ракетного комплекса "С-300".

Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в домах — три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина".

Российские оккупационные войска в среду, 20 марта, нанесли авиационный удар по селу в Донецкой области. Есть погибшие и ранены. В Максимовке Угледарской общины войска РФ попали авиабомбой в частный дом. Под завалами спасатели обнаружили тела двух мужчин 1964 и 1975 годов рождения. 72-летняя женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали.

Российская оккупационная армия в ночь на 23 марта обстреляла Мирноград Донецкой области. В результате пострадала местная жительница.