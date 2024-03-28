Армія РФ масовано вдарила по Донецькій області. Є жертви

Російська армія сьогодні, 28 березня, масовано вдарила по півночі Донецької області. Унаслідок атаки є жертви серед цивільних.

РФ масовано вдарила по півночі Донецької області

Північ Донецької області під масованими обстрілами, є жертви серед цивільних, — йдеться в голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна. Поширити

За словами очільника області, Миколаївку ворог обстріляв чотирма керованими авіаснарядами — загинула жінка. Також було пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.

Під ворожий вогонь потрапив центр Дробишевого Лиманської громади. Там постраждала одна жінка, Філашкін додав, що точні наслідки обстрілу поки що встановлюються.

Попередні атаки армії РФ по Донеччині

10 березня російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляла, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.

Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.

Російські окупанти щоденно обстрілюють міста й села регіону, через що кожного дня є поранені або загиблі.

19 березня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.

Як зазначається, окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".

Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях — троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік".

Російські окупаційні війська у середу, 20 березня, завдали авіаційного удару по селу в Донецькій області. Є загиблі та поранена. У Максимівці Вугледарської громади війська РФ влучили авіабомбою в приватний будинок. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. 72-річна жінка дістала поранення. Постраждалу госпіталізували.

Російська окупаційна армія в ніч проти 23 березня обстріляла Мирноград Донецької області. Унаслідок цього постраждала місцева жителька.