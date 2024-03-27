Войска РФ ударили дроном по жилому дому на Херсонщине. Погибла женщина

27 марта в Херсонской области погибла женщина, когда россияне ударили по ее дому дроном-камикадзе.

Оккупанты ударили дроном по жилому дому

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщает, что российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому в селе Михайловка Бериславского района.

В собственном доме смертельные ранения получила 61-летняя местная жительница. Мои соболезнования родным погибшей. Поделиться

Также ранее Прокудин сообщал, что россияне с самого утра обстреливают Херсон.

Один из "прилетов" состоялся по офисному зданию, расположенному в центральной части города. Также взрывной волной побило окна в находящемся рядом доме.

Ситуация в Херсонской области

По данным ОВА, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали Тягинку, Берислав, Новоберислав, Днепровское, Кизомис, Качкаровку, Республиканец, Одрадокаменку, Золотую Балку, Львов и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Также оккупанты попали в хозяйственное сооружение, автобус и автомобиль.