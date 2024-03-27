Войска РФ ударили дроном по жилому дому на Херсонщине. Погибла женщина

27 марта в Херсонской области погибла женщина, когда россияне ударили по ее дому дроном-камикадзе.
Оккупанты ударили дроном по жилому дому
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщает, что российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому в селе Михайловка Бериславского района.
Также ранее Прокудин сообщал, что россияне с самого утра обстреливают Херсон.
Один из "прилетов" состоялся по офисному зданию, расположенному в центральной части города. Также взрывной волной побило окна в находящемся рядом доме.
Ситуация в Херсонской области
По данным ОВА, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали Тягинку, Берислав, Новоберислав, Днепровское, Кизомис, Качкаровку, Республиканец, Одрадокаменку, Золотую Балку, Львов и город Херсон.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Также оккупанты попали в хозяйственное сооружение, автобус и автомобиль.
3 человека получили ранения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-