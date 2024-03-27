Війська РФ вдарили дроном по житловому будинку на Херсонщині. Загинула жінка
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили дроном по житловому будинку на Херсонщині. Загинула жінка

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина

27 березня на Херсонщині загинула жінка, коли росіяни вдарили по її будинку дроном-камікадзе.

Окупанти вдарили дроном по житловому будинку

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Бериславського району.

У власній оселі смертельні поранення отримала 61-річна місцева жителька. Мої співчуття рідним загиблої.

Також раніше Прокудін повідомляв, що росіяни з самого ранку обстрілюють Херсон.

Один із “прильотів” відбувся по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста. Також вибуховою хвилею побило вікна в оселі, що знаходиться поруч.

Ситуація у Херсонській області

За даними ОВА, минулої доби окупанти обстрілювали Тягинку, Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Кізомис, Качкарівку, Республіканець, Одрадокам'янку, Золоту Балку, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Також окупанти влучиили в господарську споруду, автобус та автомобіль.

3 людини дістали поранення.

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