Війська РФ вдарили дроном по житловому будинку на Херсонщині. Загинула жінка

27 березня на Херсонщині загинула жінка, коли росіяни вдарили по її будинку дроном-камікадзе.
Окупанти вдарили дроном по житловому будинку
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Бериславського району.
Також раніше Прокудін повідомляв, що росіяни з самого ранку обстрілюють Херсон.
Один із “прильотів” відбувся по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста. Також вибуховою хвилею побило вікна в оселі, що знаходиться поруч.
Ситуація у Херсонській області
За даними ОВА, минулої доби окупанти обстрілювали Тягинку, Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Кізомис, Качкарівку, Республіканець, Одрадокам'янку, Золоту Балку, Львове та місто Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Також окупанти влучиили в господарську споруду, автобус та автомобіль.
3 людини дістали поранення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-