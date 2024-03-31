Армія РФ обстріляла Херсонщину ракетами С-300. Є поранені

Російські окупанти здіснили ракетну атаку на мирні села Херсонської області. Постраждало двоє місцевих жителів.
Росіяни обстріляли ракетами Бериславський район Херсонщини
У Бериславському районі Херсонщини 31 березня внаслідок ракетної атаки поранено двох місцевих жителів.
Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила у Facebook.
Крім того, пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Російські військові атакували Михайлівку
Російські війська 28 березня відкрили вогонь з міномету, коли поліцейські намагалися евакуювати пораненого та загиблу із села Михайлівка Херсонської області.
Так, з різного озброєння окупанти атакували Михайлівку Херсонської області
Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь.
У коротких перервах між обстрілами поліцейським на броньованому автомобілі вдалося вивезти потерпілого та тіло загиблої з обстрілюваного населеного пункту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-