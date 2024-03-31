Армія РФ обстріляла Херсонщину ракетами С-300. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Херсонщину ракетами С-300. Є поранені

Херсонська обласна прокуратура
Берислав

Російські окупанти здіснили ракетну атаку на мирні села Херсонської області. Постраждало двоє місцевих жителів.

Росіяни обстріляли ракетами Бериславський район Херсонщини

У Бериславському районі Херсонщини 31 березня внаслідок ракетної атаки поранено двох місцевих жителів.

Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила у Facebook.

За даними слідства, 31 березня 2024 року, близько 15:15, збройні сили рф вдарили по одному з населених пунктів Бериславського району. Попередньо атакували ракетою типу С-300. В результаті вибуху постраждало двоє місцевих жителів.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові атакували Михайлівку

Російські війська 28 березня відкрили вогонь з міномету, коли поліцейські намагалися евакуювати пораненого та загиблу із села Михайлівка Херсонської області.

Так, з різного озброєння окупанти атакували Михайлівку Херсонської області

Били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху під завалами загинула 61-річна жінка, її 59-річний чоловік отримав контузію та садна.

Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь.

У коротких перервах між обстрілами поліцейським на броньованому автомобілі вдалося вивезти потерпілого та тіло загиблої з обстрілюваного населеного пункту.

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