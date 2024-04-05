ЗСУ відбили 14 атак армії РФ за добу на лівобережжі Херсонщини

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 пункту управління БпЛА і 2 районах зосередження озброєння та військової техніки російської армії.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 05.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 72 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 10 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 1 невдалу спробу атакувати позиції наших військ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 пункту управління БпЛА і 2 районах зосередження озброєння та військової техніки ворога.