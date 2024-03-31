ЗСУ уразили засіб ППО, станцію РЕБ та артсистему армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 31.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 23 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 41 обстріл з РСЗО по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках підрозділами ЗСУ зупинено спробу проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександрівка Сумської області; Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Роздолівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Уманське, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда та Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка, Кринки, Понятівка Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.