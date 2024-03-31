ВСУ поразили средство ПВО, станцию РЭБ и артсистему армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили средство ПВО, станцию РЭБ и артсистему армии РФ

Генштаб ВСУ
Танк
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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 31.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 49 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 23 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 41 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях подразделениями ВСУ пресечена попытка проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александровка Сумской области; Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Раздолевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом было совершено 2 атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Кизомыс, Антоновка, Крынки, Понятовка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС и 1 артиллерийскому средству врага.

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