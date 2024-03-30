ВСУ ликвидировали более 700 солдат РФ, 29 танков и 15 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 441520 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6951 (+29) ед;

боевых бронированных машин — 13284 (+20) ед;

артиллерийских систем — 11006 (+15) ед;

РСЗО — 1023 (+0) ед;

средства ПВО — 736 (+1) ед;

самолетов — 347 (+0) ед;

вертолетов — 325 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8701 (+45) ед;

крылатые ракеты — 2046 (+24) ед;

корабли/катера — 26 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 14670 (+25) ед;

специальная техника — 1814 (+7) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.