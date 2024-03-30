ВСУ ликвидировали более 700 солдат РФ, 29 танков и 15 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 700 солдат РФ, 29 танков и 15 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 441520 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6951 (+29) ед;

  • боевых бронированных машин — 13284 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 11006 (+15) ед;

  • РСЗО — 1023 (+0) ед;

  • средства ПВО — 736 (+1) ед;

  • самолетов — 347 (+0) ед;

  • вертолетов — 325 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8701 (+45) ед;

  • крылатые ракеты — 2046 (+24) ед;

  • корабли/катера — 26 (+0) ед;

  • подводные лодки — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14670 (+25) ед;

  • специальная техника — 1814 (+7) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Лиманском направлении защитники отбили 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка в Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск, — говорится в сообщении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Боец ВСУ героически спас собратьев от химоружия — видео
всу
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российские войска сами сбили свой Су-27 над Севастополем — ВМС ВСУ
Су-27
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский оценил вероятность проведения контрнаступления ВСУ в этом году
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?