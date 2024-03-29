Президент Владимир Зеленский не исключил, что в этом году украинские военные могут перейти в новое контрнаступление на фронте.

Какие условия необходимы для проведения контрнаступления ВСУ в этом году

Глава государства отметил, что после захвата оккупационной армией РФ Авдеевки в Донецкой области, ВСУ, благодаря умелым шагам, стабилизировали ситуацию на фронте.

Зеленский подчеркнул, что в случае сохранения стабильной ситуации на фронте у Украины будет время вооружить и научить новые бригады для проведения контрнаступления в этом году.

Если вы не будете предпринимать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия, — объяснил глава государства. Поделиться

Что Украина будет делать в случае отсутствия помощи со стороны США

Зеленский подчеркнул, что в отсутствие военной помощи со стороны США Украине придется постепенно отступать, оставляя России территории на востоке Украины.

Если нет поддержки США, значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами, — объяснил президент. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что если для удержания линии фронта необходимо около 8 тыс. артиллерийских боеприпасов в день, а есть только 2 тыс., приходится отступать, сокращая линию фронта.

По его словам, в противном случае оккупационная армия РФ получит возможность вести наступление в направлении крупных украинских городов.

Мы стараемся найти способ не отступать, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Глава государства в ответ на вопрос, не слишком ли американский лидер Джо Байден осторожен в оказании помощи Украине, отметил, что глава Белого дома осторожно относится к угрозе ядерного удара со стороны РФ.

По мнению Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин не решится на применение ядерного оружия, однако при этом глава Кремля слишком непредсказуем.

Он сумасшедший. В мире нет никого, кто мог бы на 100 процентов сказать, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен, — объяснил Зеленский. Поделиться

Зеленский по поводу реакции США на атаки украинских дронов по НПЗ на территории РФ

Глава государства признал, что США отрицательно отреагировали на атаки украинских дронов по НПЗ на территории РФ.

При этом Зеленский отметил, что Белый дом не может ограничить Украину использование оружия собственного производства.

Зеленский также заявил, что страна может остановить российские удары по энергосети Украины только в том случае, когда заставит Кремль заплатить такую же цену. Глава государства назвал это справедливым.