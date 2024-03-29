Бывший секретарь СНБО Данилов станет послом в Молдове — Зеленский
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Политика
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Бывший секретарь СНБО Данилов станет послом в Молдове — Зеленский

Офис Президента Украины
Алексей Данилов
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Президент Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Алексея Данилова на должность посла в Молдове.

Алексей Данилов станет послом Украины в Молдове

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

Алексей Данилов продолжит работу по дипломатическому направлению, а конкретнее — я согласовал его кандидатуру как нового Посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне о таком видении своей дальнейшей работы на Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский добавил, что для Украины Молдова является чрезвычайно весомым государством — и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия.

29 марта президент уволил Марка Шевченко с должности посла в Молдове.

Увольнение Данилова с должности секретаря СНБО

26 марта на сайте президента был опубликован приказ президента об освобождении Данилова от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На его место назначен председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Алексей Данилов состоял в должности СНБО с 3 октября 2019 года. Он был 13-м секретарем СНБО. Был мэром Луганска, возглавлял Луганскую ОГА, нардепом от ВО «Батькивщина».

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