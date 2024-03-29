Бывший секретарь СНБО Данилов станет послом в Молдове — Зеленский

Президент Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Алексея Данилова на должность посла в Молдове.
Алексей Данилов станет послом Украины в Молдове
Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.
Зеленский добавил, что для Украины Молдова является чрезвычайно весомым государством — и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия.
29 марта президент уволил Марка Шевченко с должности посла в Молдове.
Увольнение Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта на сайте президента был опубликован приказ президента об освобождении Данилова от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
На его место назначен председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Алексей Данилов состоял в должности СНБО с 3 октября 2019 года. Он был 13-м секретарем СНБО. Был мэром Луганска, возглавлял Луганскую ОГА, нардепом от ВО «Батькивщина».
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