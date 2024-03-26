Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу СВР Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова. На его место назначен председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Данилов уволен с должности секретаря СНБО
В указе президента №186/2024 говорится, что Данилов Алексей Мячеславович уволен с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указом №188/2024 на его место назначен Александр Литвиненко.
Председателем СВР назначен Олег Иващенко.
Алексей Данилов состоял в должности СНБО с 3 октября 2019 года. Он был 13-м секретарем СНБО. Был мэром Луганска, возглавлял Луганскую ОГА, нардепом от ВО «Батькивщина».
Александр Литвиненко: что известно
Генерал-майор Александр Литвиненко родился в Киеве в 1972 году. В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания.
Также Литвиненко оканчивал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «правоведение» и Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности «прикладная математика».
Работал в СБУ, Национальном институте стратегических исследований, КНУ имени Тараса Шевченко.
В июле 2021 года был назначен главой Службы внешней разведки Украины.
Имеет орден князя Ярослава Мудрого V степени.
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