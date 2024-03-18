Сырский назначил нового спикера Воздушных Сил ВСУ. Кто им стал
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский назначил нового спикера Воздушных Сил ВСУ. Кто им стал

Воздушные Силы ВСУ
Евлаш
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Илья Евлаш, являвшийся спикером Восточной группировки войск ВСУ, стал новым начальником службы связей с общественностью Воздушных сил. Ранее этот пост занимал полковник Юрий Игнат.

Евлаш заменил Игната на должности спикера Воздушных сил ВСУ

В ВС ВСУ теперь новый спикер.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации ПС, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал указ, согласно которому Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил.

Что известно о Евлаше

Как отмечают в Воздушных силах, ранее Евлаш проходил службу в Командовании сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью.

Также он возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Евлаш также занимал должность спикера восточной группировки войск ВСУ.

Увольнение Юрия Игната

Представителя Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности.

Об этом написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Победа на земле куется в небе! Каждый раз говорю об этом, благодаря нашим защитникам неба: летчикам, зенитчикам, всем охраняющим воздушное пространство и всем, кто обеспечивает результат. С момента полномасштабного вторжения я лично благодарил этого человека всего дважды в год — на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное — результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… за что и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины, — написал он.

Кроме того, Олещук поблагодарил Юрия Игната за работу.

Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната в пятый раз. Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь! Где бы я ни был, уверен, еще не раз ему поблагодарю! Жизнь продолжается. Главное — всем оставаться людьми!

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