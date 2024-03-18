Сырский назначил нового спикера Воздушных Сил ВСУ. Кто им стал

Илья Евлаш, являвшийся спикером Восточной группировки войск ВСУ, стал новым начальником службы связей с общественностью Воздушных сил. Ранее этот пост занимал полковник Юрий Игнат.
Евлаш заменил Игната на должности спикера Воздушных сил ВСУ
В ВС ВСУ теперь новый спикер.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации ПС, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал указ, согласно которому Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил.
Что известно о Евлаше
Как отмечают в Воздушных силах, ранее Евлаш проходил службу в Командовании сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью.
Также он возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Евлаш также занимал должность спикера восточной группировки войск ВСУ.
Увольнение Юрия Игната
Представителя Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности.
Об этом написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Победа на земле куется в небе! Каждый раз говорю об этом, благодаря нашим защитникам неба: летчикам, зенитчикам, всем охраняющим воздушное пространство и всем, кто обеспечивает результат. С момента полномасштабного вторжения я лично благодарил этого человека всего дважды в год — на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное — результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… за что и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины, — написал он.
Кроме того, Олещук поблагодарил Юрия Игната за работу.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-