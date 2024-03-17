Лиховий ушел с должности в ОСУО "Таврия"
Категория
Украина
Дата публикации

Лиховий ушел с должности в ОСУО "Таврия"

Лиховий
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Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой объявил, что уходит со своего поста.

Что известно об отставке Лиховия

Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", где обстановка так же тяжелая, но контролируемая — благодаря усилиям каждого солдата и офицера, который тянет эту адскую фронтовую лямку, — написал Лиховой.

Он также поблагодарил членов команды, командование, предшественников и военных с которыми проходил службу на этом посту.

Это была очень ответственная и изнурительная работа без выходных, где почти нет времени на сон. Мы с нашей небольшой командой из Управления по связям с общественностью зашли в коммуникации ОСУВ на одном из относительно горячих отрезков этого этапа великой войны. Поставленные задачи выполнили, пусть это и была должность для более высокого звания, чем мое пиджачно-капитанское, — отметил Лиховой.

Кроме того, эксречник отметил, что возвращается к исполнению повседневных обязанностей как офицер Управления по связям с общественностью ВСУ. Напомним, об увольнении еще одного представителя — Воздушных сил — Юрия Игната стало известно накануне.

Игнатий уходит с должности спикера Воздушных сил

Представителя Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности.

Об этом написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Победа на земле куется в небе! Каждый раз говорю об этом, благодаря нашим защитникам неба: летчикам, зенитчикам, всем охраняющим воздушное пространство и всем, кто обеспечивает результат. С момента полномасштабного вторжения я лично благодарил этого человека всего дважды в год — на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное – результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… за что и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины, – написал он.

Кроме того, Олещук поблагодарил Юрия Игната за работу.

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