Лиховий ушел с должности в ОСУО "Таврия"

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой объявил, что уходит со своего поста.
Что известно об отставке Лиховия
Он также поблагодарил членов команды, командование, предшественников и военных с которыми проходил службу на этом посту.
Кроме того, эксречник отметил, что возвращается к исполнению повседневных обязанностей как офицер Управления по связям с общественностью ВСУ. Напомним, об увольнении еще одного представителя — Воздушных сил — Юрия Игната стало известно накануне.
Игнатий уходит с должности спикера Воздушных сил
Представителя Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности.
Об этом написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Кроме того, Олещук поблагодарил Юрия Игната за работу.
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