Игнат уходит с должности спикера Воздушных сил

Победа на земле куется в небе!» Каждый раз говорю об этом, благодаря нашим защитникам неба: летчикам, зенитчикам, всем охраняющим воздушное пространство и всем, кто обеспечивает результат. С момента полномасштабного вторжения я лично благодарил этого человека всего дважды в год — на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное — результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… за что и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины, — написал он.