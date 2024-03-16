Игнат уходит с должности спикера Воздушных сил
Категория
Украина
Дата публикации

Игнат уходит с должности спикера Воздушных сил

Николай Олещук
Юрий Игнат
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Представителя Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности.

Что известно об увольнении Юрия Игната

Об этом написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Победа на земле куется в небе!» Каждый раз говорю об этом, благодаря нашим защитникам неба: летчикам, зенитчикам, всем охраняющим воздушное пространство и всем, кто обеспечивает результат. С момента полномасштабного вторжения я лично благодарил этого человека всего дважды в год — на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное — результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… за что и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины, — написал он.

Кроме того, Олещук поблагодарил Юрия Игната за работу.

Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната в пятый раз. Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать в другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь! Где бы я ни был, уверен, еще не раз ему поблагодарю! Жизнь продолжается. Главное — всем оставаться людьми!

Николай Олещук

Николай Олещук

командующий Воздушными силами

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии

7 марта глава государства Владимир Зеленский официально согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины Великобритании и Северной Ирландии.

В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман, говорится в заявлении МИД Украины.

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