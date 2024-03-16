Игнат уходит с должности спикера Воздушных сил

Представителя Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности.
Что известно об увольнении Юрия Игната
Об этом написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Кроме того, Олещук поблагодарил Юрия Игната за работу.
Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии
7 марта глава государства Владимир Зеленский официально согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины Великобритании и Северной Ирландии.
В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман, говорится в заявлении МИД Украины.
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