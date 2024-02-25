На что повлияет уничтожение российского А-50У — версия Игната

Украинские военные над акваторией Азовского моря 23 февраля сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Юрий Игнат прокомментировал ликвидацию экипажа второго российского самолета А-50.
Насколько важна ликвидация экипажа А-50У
По словам Юрия Игната, потеря такого борта уменьшает возможности врага. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
Журналисты отметили, что Россия потеряла не только борт, но и экипаж, на подготовку которого уходят годы, а иногда до 10 лет для того, чтобы подготовить таких специалистов.
Да, они поинтересовались у спикера Воздушных сил, какие заведения готовят в России таких специалистов и достаточно ли их в России.
Юрий Игнат отметил, что у страны-агрессорки достаточно учебных заведений, достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечивать потребность и в летном составе.
По его словам, экипаж самолета — это управляющие непосредственно, а еще тот персонал, который находится внутри и проводит радиолокационную разведку.
Что известно об ущербе А-50У
23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 из советского ЗРК С-200.
В ГУР уточнили, что А-50У — это новая модернизированная версия самолета. Стоимость уничтоженного самолета — 350 миллионов долларов.
Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.
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