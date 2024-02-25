На что повлияет уничтожение российского А-50У — версия Игната
Категория
Украина
Дата публикации

На что повлияет уничтожение российского А-50У — версия Игната

А-50
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинские военные над акваторией Азовского моря 23 февраля сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Юрий Игнат прокомментировал ликвидацию экипажа второго российского самолета А-50.

Насколько важна ликвидация экипажа А-50У

По словам Юрия Игната, потеря такого борта уменьшает возможности врага. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Способности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно постепенно уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть, — сказал он.

Журналисты отметили, что Россия потеряла не только борт, но и экипаж, на подготовку которого уходят годы, а иногда до 10 лет для того, чтобы подготовить таких специалистов.

Да, они поинтересовались у спикера Воздушных сил, какие заведения готовят в России таких специалистов и достаточно ли их в России.

Юрий Игнат отметил, что у страны-агрессорки достаточно учебных заведений, достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечивать потребность и в летном составе.

Опыт тех людей, годы, потраченные на них, ресурсы… это тоже очень хорошо, что мы ликвидировали целый экипаж такого самолета.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

спикер ПС

По его словам, экипаж самолета — это управляющие непосредственно, а еще тот персонал, который находится внутри и проводит радиолокационную разведку.

Что известно об ущербе А-50У

23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 из советского ЗРК С-200.

В ГУР уточнили, что А-50У — это новая модернизированная версия самолета. Стоимость уничтоженного самолета — 350 миллионов долларов.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Избиение А-50У — очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, — отмечают представители ГУР.

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