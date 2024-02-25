На что повлияет уничтожение российского А-50У — версия Игната

Насколько важна ликвидация экипажа А-50У

По словам Юрия Игната, потеря такого борта уменьшает возможности врага. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Способности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно постепенно уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть, — сказал он. Поделиться

Журналисты отметили, что Россия потеряла не только борт, но и экипаж, на подготовку которого уходят годы, а иногда до 10 лет для того, чтобы подготовить таких специалистов.

Да, они поинтересовались у спикера Воздушных сил, какие заведения готовят в России таких специалистов и достаточно ли их в России.

Юрий Игнат отметил, что у страны-агрессорки достаточно учебных заведений, достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечивать потребность и в летном составе.

Опыт тех людей, годы, потраченные на них, ресурсы… это тоже очень хорошо, что мы ликвидировали целый экипаж такого самолета. Юрий Игнат спикер ПС

По его словам, экипаж самолета — это управляющие непосредственно, а еще тот персонал, который находится внутри и проводит радиолокационную разведку.

Что известно об ущербе А-50У

23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 из советского ЗРК С-200.

В ГУР уточнили, что А-50У — это новая модернизированная версия самолета. Стоимость уничтоженного самолета — 350 миллионов долларов.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.