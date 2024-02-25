На що вплине знищення російського А-50У — версія Ігната

Наскільки важлива ліквідація екіпажу А-50У

За словами Юрія Ігната, втрата такого борта зменшує спроможності ворога. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є, – сказав він. Поширити

Журналісти зазначили, що Росія втратила не лише борт, а й екіпаж, на підготовку якого потрібно роки, а часом до 10 років для того, щоб підготувати таких спеціалістів.

Так, вони поцікавилися в речника Повітряних сил, які заклади готують в Росії таких фахівців та чи достатньо їх в Росії.

Юрій Ігнат зазначив, що країна-агресорка має достатньо навчальних закладів, достатньо ресурсів для того, щоб забезпечувати потребу і в льотному складі.

Досвід тих людей, роки витрачені на них, ресурси… це теж дуже добре, що ми ліквідували цілий екіпаж такого літака. Юрій Ігнат речник ПС

За його словами, екіпаж літака – це ті, хто управляють безпосередньо, а ще той персонал який знаходиться всередині і проводить радіолокаційну розвідку.

Що відомо про збиття А-50У

23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.

У ГУР уточнили, що А-50У — це нова модернізована версія літака. Вартість знищеного літака — 350 мільйонів доларів.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.