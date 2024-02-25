На що вплине знищення російського А-50У — версія Ігната

Українські військові над акваторією Азовського моря 23 лютого збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Юрій Ігнат прокоментував ліквідацію екіпажу другого російського літака А-50.
Наскільки важлива ліквідація екіпажу А-50У
За словами Юрія Ігната, втрата такого борта зменшує спроможності ворога. Про це він розповів в ефірі телемарафону.
Журналісти зазначили, що Росія втратила не лише борт, а й екіпаж, на підготовку якого потрібно роки, а часом до 10 років для того, щоб підготувати таких спеціалістів.
Так, вони поцікавилися в речника Повітряних сил, які заклади готують в Росії таких фахівців та чи достатньо їх в Росії.
Юрій Ігнат зазначив, що країна-агресорка має достатньо навчальних закладів, достатньо ресурсів для того, щоб забезпечувати потребу і в льотному складі.
За його словами, екіпаж літака – це ті, хто управляють безпосередньо, а ще той персонал який знаходиться всередині і проводить радіолокаційну розвідку.
Що відомо про збиття А-50У
23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.
У ГУР уточнили, що А-50У — це нова модернізована версія літака. Вартість знищеного літака — 350 мільйонів доларів.
Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
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