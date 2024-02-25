На що вплине знищення російського А-50У — версія Ігната
Категорія
Україна
Дата публікації

На що вплине знищення російського А-50У — версія Ігната

А-50
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські військові над акваторією Азовського моря 23 лютого збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Юрій Ігнат прокоментував ліквідацію екіпажу другого російського літака А-50.

Наскільки важлива ліквідація екіпажу А-50У

За словами Юрія Ігната, втрата такого борта зменшує спроможності ворога. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є, – сказав він.

Журналісти зазначили, що Росія втратила не лише борт, а й екіпаж, на підготовку якого потрібно роки, а часом до 10 років для того, щоб підготувати таких спеціалістів.

Так, вони поцікавилися в речника Повітряних сил, які заклади готують в Росії таких фахівців та чи достатньо їх в Росії.

Юрій Ігнат зазначив, що країна-агресорка має достатньо навчальних закладів, достатньо ресурсів для того, щоб забезпечувати потребу і в льотному складі.

Досвід тих людей, роки витрачені на них, ресурси… це теж дуже добре, що ми ліквідували цілий екіпаж такого літака.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

речник ПС

За його словами, екіпаж літака – це ті, хто управляють безпосередньо, а ще той персонал який знаходиться всередині і проводить радіолокаційну розвідку.

Що відомо про збиття А-50У

23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.

У ГУР уточнили, що А-50У — це нова модернізована версія літака. Вартість знищеного літака — 350 мільйонів доларів.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Збиття А-50У — черговий серйозний удар по потенціалу та можливостям терористичної Москви, — зазначають представники ГУР.

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