Ігнат йде з посади спікера Повітряних сил
Категорія
Україна
Дата публікації

Ігнат йде з посади спікера Повітряних сил

Микола Олещук
Юрій Гайдай

Речника Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната звільнили з посади.

Що відомо про звільнення Юрія Ігната

Про це написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Перемога на землі кується в небі!» Щоразу говорю про це, дякуючи нашим захисникам неба: льотчикам, зенітникам, усім хто пильнує повітряний простір і всім, хто забезпечує результат. З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік — на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне — результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від Президента України, — написав він.

Крім того, Олещук подякував Юрію Ігнату за роботу.

Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь! Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую! Життя триває. Головне — усім залишатись людьми!

Микола Олещук

Микола Олещук

командувач Повітряних сил

Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Британії

7 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України Великій Британії та Північній Ірландії.

У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман, — йдеться в заяві МЗС України.

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