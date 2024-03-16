Ігнат йде з посади спікера Повітряних сил

Речника Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната звільнили з посади.
Що відомо про звільнення Юрія Ігната
Про це написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Крім того, Олещук подякував Юрію Ігнату за роботу.
Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Британії
7 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України Великій Британії та Північній Ірландії.
У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман, — йдеться в заяві МЗС України.
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