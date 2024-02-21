За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі.

Коли Україна може отримати перші F-16

Як зазначає Юрій Ігнат, наразі триває активна робота: пілоти перенавчаються, інфраструктура адаптується, робляться тимчасові укриття, а злітно-посадкові смуги удосконалюються.

Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки й так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше. Юрій Ігнат Речник Повітряних сил ЗСУ

Він також звернув увагу на те, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі.

Однак, за словами Ігната, не потрібно розраховувати на те, що після отримання винищувачів Україна одразу розгромить Росію на полі бою.

Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово, — наголосив Юрій Ігнат. Поширити

Що ще відомо про надання Україні F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ також зазначив, що наші пілоти не отримають одразу 40, 70 чи 120 літаків.

Окрім того, вказано, що це будуть не найновіші модифікації.

Попри це, процес триває, пілоти навчаються — все це триває у прискореному порядку.