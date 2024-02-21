За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі.
Коли Україна може отримати перші F-16
Як зазначає Юрій Ігнат, наразі триває активна робота: пілоти перенавчаються, інфраструктура адаптується, робляться тимчасові укриття, а злітно-посадкові смуги удосконалюються.
Він також звернув увагу на те, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі.
Однак, за словами Ігната, не потрібно розраховувати на те, що після отримання винищувачів Україна одразу розгромить Росію на полі бою.
Що ще відомо про надання Україні F-16
Речник Повітряних сил ЗСУ також зазначив, що наші пілоти не отримають одразу 40, 70 чи 120 літаків.
Окрім того, вказано, що це будуть не найновіші модифікації.
Попри це, процес триває, пілоти навчаються — все це триває у прискореному порядку.
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