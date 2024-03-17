Лиховій пішов з посади в ОСУВ "Таврія"
Категорія
Україна
Дата публікації

Лиховій пішов з посади в ОСУВ "Таврія"

Лиховій

Речник оперативно-стратегічного угруповування військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій оголосив, що йде зі своєї посади.

Що відомо про відставку Лиховія

З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв'язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", де обстановка так само важка, але контрольована — завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку, — написав Лиховій.

Він також подякував членам команди, командуванню, попередникам та військовим з якими проходив службу на цій посаді.

Це була дуже відповідальна і виснажлива робота без вихідних, де майже немає часу на сон. Ми з нашою невеличкою командою з Управління зв'язків з громадськістю зайшли в комунікації ОСУВ на одному з відносно найгарячіших відрізків цього етапу великої війни. Поставлені задачі виконали, хай це й була посада для значно вищого звання, ніж моє піджачно-капітанське, — зазначив Лиховій.

Крім того, ексречник зазначив, що повертається до виконання повсякденних обов'язків як офіцер Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ. Нагадаємо, про звільнення ще одного речника — Повітряних сил — Юрія Ігната стало відомо напередодні.

Ігнат йде з посади спікера Повітряних сил

Речника Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната звільнили з посади.

Про це написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Перемога на землі кується в небі!» Щоразу говорю про це, дякуючи нашим захисникам неба: льотчикам, зенітникам, усім хто пильнує повітряний простір і всім, хто забезпечує результат. З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік — на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне — результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від Президента України, — написав він.

Крім того, Олещук подякував Юрію Ігнату за роботу.

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