Лиховій пішов з посади в ОСУВ "Таврія"

Речник оперативно-стратегічного угруповування військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій оголосив, що йде зі своєї посади.
Що відомо про відставку Лиховія
Він також подякував членам команди, командуванню, попередникам та військовим з якими проходив службу на цій посаді.
Крім того, ексречник зазначив, що повертається до виконання повсякденних обов'язків як офіцер Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ. Нагадаємо, про звільнення ще одного речника — Повітряних сил — Юрія Ігната стало відомо напередодні.
Ігнат йде з посади спікера Повітряних сил
Речника Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната звільнили з посади.
Про це написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Крім того, Олещук подякував Юрію Ігнату за роботу.
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