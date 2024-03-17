Лиховій пішов з посади в ОСУВ "Таврія"

Перемога на землі кується в небі!» Щоразу говорю про це, дякуючи нашим захисникам неба: льотчикам, зенітникам, усім хто пильнує повітряний простір і всім, хто забезпечує результат. З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік — на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне — результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від Президента України, — написав він.