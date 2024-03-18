Сирський призначив нового речника Повітряних Сил ЗСУ. Хто ним став
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський призначив нового речника Повітряних Сил ЗСУ. Хто ним став

Повітряні Сили ЗСУ
Євлаш

Ілля Євлаш, який був спікером Східного угруповання військ ЗСУ, став новим начальником служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил. Раніше цю посаду обіймав полковник Юрій Ігнат.

Євлаш замінив Ігната на посаді спікера Повітряних сил ЗСУ

У ПС ЗСУ тепер новий речник.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією ПС, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав указ, згідно з яким Ілля Євлаш став новим спікером Повітряних сил.

Що відомо про Євлаша

Як зазначають у Повітряних силах, раніше Євлаш проходив службу у Командуванні сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків із громадськістю.

Також він очолював службу зв'язків із громадськістю угруповання сил та засобів оборони Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Євлаш також обіймав посаду спікера східного угруповання військ ЗСУ.

Звільнення Юрія Ігната

Речника Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната звільнили з посади.

Про це написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Перемога на землі кується в небі!» Щоразу говорю про це, дякуючи нашим захисникам неба: льотчикам, зенітникам, усім хто пильнує повітряний простір і всім, хто забезпечує результат. З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік — на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне — результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від Президента України, — написав він.

Крім того, Олещук подякував Юрію Ігнату за роботу.

Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь! Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую! Життя триває. Головне — усім залишатись людьми!

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