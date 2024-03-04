Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 марта, уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины и назначил на его место Александра Яковца.

Кто станет новым командующим Сил поддержки ВСУ

Герег занимал должность командующего Силами поддержки ВСУ с августа 2021 года. Вместо него на этот пост глава государства назначил Александра Яковца.

Бригадный генерал Александр Яковец с 19 февраля 2020 года являлся начальником инженерных войск командования Сил поддержки ВСУ.

Что известно об Александре Яковце

Новоназначенный командующий в 1993 году завершил обучение в Каменец-Подольском высшем военно-инженерном командном училище. С 1993 по 2009 год занимал позиции командира инженерно-саперного взвода, командира роты механизированной дивизии Северного оперативно-территориального командования командира отдельного инженерно-саперного батальона и начальника инженерной службы дивизии.

С 2009 по 2018 – командир 91-го отдельного полка оперативного обеспечения. С 2018 по 2020 год был заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток".

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