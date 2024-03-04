Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 березня, звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України та призначив на його місце Олександра Яковця.

Хто стане новим командувачем Сил підтримки ЗСУ

Герега обіймав посаду командувача Сил підтримки ЗСУ із серпня 2021 року. Замість нього на цю посаду голова держави призначив  Олександра Яковця. 

Бригадний генерал Олександр Яковець з 19 лютого 2020  року був начальником інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ.

Що відомо про Олександра Яковця

Новопризначений командувач у 1993 році завершив навчання в Кам'янець-Подільському вищому військово-інженерну командному училищі. З 1993 по 2009 рік  займав позиції відповідно командира інженерно-саперного взводу, командира роти механізованої дивізії Північного оперативно-територіального командування командира окремого інженерно-саперного батальйону та начальника інженерної служби дивізії.

З 2009 по 2018 — командир 91-го окремого полку оперативного забезпечення. З 2018 по 2020 рік був заступником начальника штабу оперативного командування "Схід".

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