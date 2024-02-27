Кабмін призначив нового голову НАЗК
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін призначив нового голову НАЗК

Кабмін
Джерело:  Ярослав Железняк

Кабінет міністрів України офіційно призначив Віктора Павлущика новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

Новим головою НАЗК став Віктор Павлущик

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

25 лютого Комісія з відбору на посаду голови НАЗК шістьма голосами обрала Віктора Павлущика. Комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

До конкурсу на голову НАЗК допустили 51 кандидата. З них за результатами тестування на загальні здібності 24 кандидати брали участь у другому етапі конкурсу — вони проходили співбесіди на доброчесність. До фінальних співбесід пройшли 10 кандидатів.

За даними організації Transparency International Ukraine, головними своїми першочерговими завданнями Павлущик бачить аналіз виконання рекомендацій аудиту і рекомендацій Єврокомісії, зменшення бюрократії в НАЗК, його цифровізацію, а також унормування роботи агентства.

Також уряд погодив призначення:

  • Харлова Олександра Олександровича першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;

  • Кохана Олександра Сергійовича заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації;

  • Терещенка Олександра Сергійовича заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, виконання обов’язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій тимчасово поклали на Даника Андрія Миколайовича.

Що відомо про Віктора Павлущика

В автобіографії Павлущика, яку він подавав на конкурс, зазначається, що він закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство». Також отримав освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний бізнес».

З 2008 до 2015 року Павлущик проходив службу в органах СБУ на оперативних і керівних посадах. Після цього почав працювати детективом у НАБУ. З листопада 2017 року став старшим детективом — керівником відділу детективів НАБУ.

Цей відділ займається виявленням і розслідуванням кримінальних корупційних правопорушень, які вчиняють представники судової влади та прокурори.

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