НАЗК додало компанію зі США до списку спонсорів війни

Американська компанія досі працює у РФ

В агентстві наголосили, що компанія продовжує працювати в РФ, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету держави-агресорки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Facebook.

За даними НАЗК, Allied Mineral Products, LLC в Росії представлена ТОВ "Аллайд минерал продактс рус". У 2022 році вона сплатила податків до бюджету Росії на 772 тис дол. Із квітня 2022 року компанія імпортувала до РФ продукції загальною вартістю 3,5 млн дол.

Крім того, що компанія продовжує працювати в РФ, виробництво ТОВ "Аллайд минерал продактс рус" розташоване у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (РФ, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА Shahed-136.

У НАЗК заявили, що "Алабуга" була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Зокрема, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки.

"Алабуга" стала доволі зручним майданчиком і базою РФ для цілого ряду іноземних компаній.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окремі західні компанії почали виходити з "Алабуги", а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію. Це змусило керівництво "Алабуги" почати процес перетворення вільної-економічної зони у кластер з виробництва військової продукції, що надає гарантії отримання "броні" від призову.

Відповідно, будь-яке підприємство, що розташоване в межах "Алабуги", потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї, – йдеться у повідомленні. Поширити

Allied Mineral Products працює на користь російського ВПК

За даними розслідування, "Molfar", наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ "Алабуга".

З початку повномасштабного вторгнення РФ, Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА.