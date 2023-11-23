Німецьку компанію будматеріалів Knauf визнали спонсором війни
Категорія
Економіка
Дата публікації

Німецьку компанію будматеріалів Knauf визнали спонсором війни

НАЗК
Knauf

Німецька компанія Knauf потрапила до списку спонсорів війни в Україні. Вона не лише не вийшла з ринку Росії, але й підтримує дружні стосунки з Кремлем.

Звʼязки Knauf з Кремлем

У НАЗК пояснили, що за 2022 рік один з найбільших у світі виробників будматеріалів Knauf сплатив до бюджету держави-терориста РФ близько 117 млн доларів США. 

Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в Росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України. Це стало підставою для НАЗК компанії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.

Загалом, з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро. 

Компанія представлена у РФ десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів у РФ налічує 4 тисяч осіб. 

Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі Росії, – йдеться у повідомленні.

Керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом, заявили у НАЗК. Співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років, по березень 2022 року, мав статус почесного консула РФ з представництвом у Нюрнберзі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія офіційно дала зрозуміти, що не бачить причин залишати ринок агресора.

Ми залишаємося в Росії доти, доки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити. Ми однозначно несемо відповідальність за понад  4 тисячі співробітників та їхніх сімей, а також за клієнтів та постачальників, з багатьма з яких у нас були відмінні та давні стосунки протягом багатьох років, – заявили у компанії.

Спонсори війни

НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".

До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки у РФ, чим фінансують війну.

Так, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.

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