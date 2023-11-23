Немецкую компанию стройматериалов Knauf признали спонсором войны

Немецкая компания Knauf попала в список спонсоров войны в Украине. Она не только не вышла из рынка России, но и поддерживает дружеские отношения с Кремлем.

Связи Knauf с Кремлем

В НАПК пояснили, что за 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов Knauf уплатил в бюджет государства-террориста РФ около 117 млн долларов США.

Кроме того, германская компания активно способствует мобилизации в России, отправляя своих сотрудников на войну против Украины. Это стало основанием для НАПК компании Knauf в перечень международных спонсоров войны.

В общей сложности, с 1993 года Knauf вложила в экономику России более 1,65 млрд евро.

Компания представлена в РФ десятью дочерними предприятиями, двадцатью заводами и почти тридцатью ресурсными центрами. Число сотрудников немецкого производителя стройматериалов в РФ насчитывает 4 тысячи человек.

Сегодня Knauf – крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли России, говорится в сообщении. Поделиться

Руководство Knauf также тесно связано с кремлевским режимом, заявили в НАПК. Совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет по март 2022 года имел статус почетного консула РФ с представительством в Нюрнберге.

После полномасштабного вторжения России в Украину компания официально дала понять, что не видит причин покидать рынок агрессора.

Мы остаемся в России, пока политическая и коммерческая ситуация позволит нам это делать. Мы однозначно несем ответственность за более 4 тысяч сотрудников и их семей, а также за клиентов и поставщиков, со многими из которых у нас были отличные и давние отношения на протяжении многих лет, – заявили в компании. Поделиться

Спонсоры войны

НАПК является органом, который проверяет частные компании на добродетель, в частности, и относительно того, спонсируют ли они войну против Украины. Так, в ходе полномасштабного вторжения РФ был создан список "Международные спонсоры войны".

В него попали компании, не вышедшие с российского рынка, ведущие бизнес и платящие налоги в РФ, чем финансирующие войну.

Так, в список спонсоров войны попала известная по всему миру корпорация Nestle. Она является одним из самых больших производителей продуктов питания в мире.