Nestle попала в перечень международных спонсоров войны

2 ноября официально стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны. Что важно понимать, эта компания продолжает работать в стране-агрессорке, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу.
Корпорация Nestle пополнила список спонсоров войны
В НАПК обращают внимание на то, что даже мизерная прибыль от российского рынка, которая достигает лишь каких-то 2% от деятельности всего Nestle, не остановила компанию от ведения бизнеса в стране-агрессорке.
Как удалось узнать НАПК, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарская компания имела в РФ семь фабрик и более 7000 сотрудников.
Что также важно понимать, в стране-агрессорке Nestle представлена через ООО "Нестле Россия".
2 года назад корпорация уплатила налоги более чем на 25 млн долларов.
Однако Nestle до сих пор не опубликовала отчетность о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год.
Более того, в этом году компания даже попросила Минфин РФ закрыть доступ к результатам деятельности и финансовой отчетности дочерних компаний общества.
Согласно последним данным, в течение текущего года компания импортировала в Россию полуфабрикаты и сырье на 374 млн долларов.
У Nestle уже есть опыт спонсирования войны
В НАПК обращают внимание на то, что история ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle.
Что важно понимать, еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии и одновременно экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции.
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