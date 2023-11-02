Nestle попала в перечень международных спонсоров войны

2 ноября официально стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны. Что важно понимать, эта компания продолжает работать в стране-агрессорке, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу.

Корпорация Nestle пополнила список спонсоров войны

В НАПК обращают внимание на то, что даже мизерная прибыль от российского рынка, которая достигает лишь каких-то 2% от деятельности всего Nestle, не остановила компанию от ведения бизнеса в стране-агрессорке.

Nestle продолжает работать в РФ, поставлять товары агрессору и расширять свою производственную базу. Это и стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны, - сказано в сообщении. Поделиться

Как удалось узнать НАПК, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарская компания имела в РФ семь фабрик и более 7000 сотрудников.

Что также важно понимать, в стране-агрессорке Nestle представлена через ООО "Нестле Россия".

2 года назад корпорация уплатила налоги более чем на 25 млн долларов.

Однако Nestle до сих пор не опубликовала отчетность о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год.

Более того, в этом году компания даже попросила Минфин РФ закрыть доступ к результатам деятельности и финансовой отчетности дочерних компаний общества.

Согласно последним данным, в течение текущего года компания импортировала в Россию полуфабрикаты и сырье на 374 млн долларов.

У Nestle уже есть опыт спонсирования войны

В НАПК обращают внимание на то, что история ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle.

Что важно понимать, еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии и одновременно экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции.