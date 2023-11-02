Nestle потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни

2 листопада офіційно стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло швейцарську корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни. Що важливо розуміти ця компанія продовжує працювати в країні-агресорці, постачати товари і розширювати свою російську виробничу базу.

Корпорація Nestle поповнила список спонсорів війни

У НАЗК звертають увагу на те, що навіть мізерний прибуток від російського ринку, який сягає лише якихось 2% від діяльності всього Nestle, не зупинив компанію від ведення бізнесу у країні-агресорці.

Nestle продовжує працювати у РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу. Це і стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни, - йдеться в повідомленні. Поширити

Як вдалося дізнатися НАЗК, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська компанія мала у РФ сім фабрик та понад 7 000 співробітників.

Що також важливо розуміти, у країні-агресорці Nestle представлена через ТОВ "Нестле Россия".

2 роки тому корпорація сплатила податки на понад 25 млн доларів.

Проте Nestle досі не опублікувала звітність про свої доходи та сплачені податки за 2022 рік.

Ба більше цьогоріч компанія навіть попросила Мінфін РФ закрити доступ до результатів діяльності та фінансової звітності дочірніх компаній товариства.

Згідно з останніми даними, протягом поточного року компанія імпортувала до Росії напівфабрикатів і сировини на 374 млн доларів.

У Nestle вже є досвід спонсорування війни

У НАЗК звертають увагу на те, що історія нічому не навчила швейцарську корпорацію Nestle.

Що важливо розуміти, ще в часи Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції.

Отже, залишаючись в рф, Nestle вкотре показує усьому світу, що співпрацювати з агресором – нормально. А самій рф демонструє, що вона й досі інтегрована у світові процеси, попри воєнні злочини та вбивства тисяч українців, - наголосили в НАЗК.