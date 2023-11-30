Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія сприяє експорту російського СПГ, що забезпечує фінансування вторгнення РФ в Україну.

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни бельгійську газову компанію Fluxys

В Агентстві пояснили, що Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге.

При цьому мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії "Новатек", яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.

Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатек". Компанія "Новатек", належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку. Вона є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проєктах, - йдеться у повідомленні НАЗК. Поширити

У відомстві додали, що "Новатек" є найбільшим приватним виробником природного газу в росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатека". 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту "Арктик СПГ 2", який мав на меті подвоїти експортні потужності "Новатека".

Щонайменше третина витрат російського бюджету йде на війну. Послуги Fluxys допомагають РФ поповнити його в цьому році на 800 мільйонів євро, - заявив голова НАЗК Олександр Новіков. Поширити

Зазначається, що основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%).

Обидві сторони стверджують, що високо поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє навмисні напади на цивільних осіб або критичну цивільну інфраструктуру. Ці зобов’язання протирічать фактичному продовженню співпраці з російською компанією "Новатек", наголошують в НАЗК.

Так, Fluxys продовжувала співпрацю з "Ямал СПГ" та "Новатек" протягом 2022 року та у 2023 році. За оцінками міжнародних експертів, Росія очікує отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень експорту, що можливий завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році. Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС.