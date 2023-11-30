Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія сприяє експорту російського СПГ, що забезпечує фінансування вторгнення РФ в Україну.
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни бельгійську газову компанію Fluxys
В Агентстві пояснили, що Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге.
При цьому мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії "Новатек", яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.
У відомстві додали, що "Новатек" є найбільшим приватним виробником природного газу в росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатека". 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту "Арктик СПГ 2", який мав на меті подвоїти експортні потужності "Новатека".
Зазначається, що основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%).
Обидві сторони стверджують, що високо поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє навмисні напади на цивільних осіб або критичну цивільну інфраструктуру. Ці зобов’язання протирічать фактичному продовженню співпраці з російською компанією "Новатек", наголошують в НАЗК.
Так, Fluxys продовжувала співпрацю з "Ямал СПГ" та "Новатек" протягом 2022 року та у 2023 році. За оцінками міжнародних експертів, Росія очікує отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень експорту, що можливий завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році. Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-