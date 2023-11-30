Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Компания способствует экспорту российского СПГ, обеспечивающему финансирование вторжения РФ в Украину.
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys
В Агентстве объяснили, что Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге.
При этом мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатек", непосредственно причастной к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине.
В ведомстве добавили, что "Новатек" является крупнейшим частным производителем природного газа в России. В июле 2014 года компанию внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатека". 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", целью которого было удвоить экспортные мощности "Новатека".
Основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%).
Обе стороны утверждают, что высоко уважают международное гуманитарное право, запрещающее умышленные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру. Эти обязательства противоречат фактическому продолжению сотрудничества с российской компанией "Новатек", отмечают в НАПК.
Так, Fluxys продолжала сотрудничество с Ямал СПГ и Новотек в течение 2022 года и в 2023 году. По оценкам международных экспертов, Россия ожидает получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений экспорта, что возможно благодаря перевалке СПГ в Зебрюгге в 2023 году. Только 7% этого газа следует на рынки ЕС.
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