НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys

В Агентстве объяснили, что Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге.

При этом мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатек", непосредственно причастной к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине.

Подробный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и его акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021-2022 годов. , что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыль для "Новатек". Компания "Новатек" принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко. Она является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки. Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Владимира Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах, говорится в сообщении НАПК. Поделиться

В ведомстве добавили, что "Новатек" является крупнейшим частным производителем природного газа в России. В июле 2014 года компанию внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатека". 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", целью которого было удвоить экспортные мощности "Новатека".

Не менее трети расходов русского бюджета идет на войну. Услуги Fluxys помогают РФ пополнить его в этом году на 800 миллионов евро, – заявил глава НАПК Александр Новиков. Поделиться

Основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%).

Обе стороны утверждают, что высоко уважают международное гуманитарное право, запрещающее умышленные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру. Эти обязательства противоречат фактическому продолжению сотрудничества с российской компанией "Новатек", отмечают в НАПК.

Так, Fluxys продолжала сотрудничество с Ямал СПГ и Новотек в течение 2022 года и в 2023 году. По оценкам международных экспертов, Россия ожидает получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений экспорта, что возможно благодаря перевалке СПГ в Зебрюгге в 2023 году. Только 7% этого газа следует на рынки ЕС.