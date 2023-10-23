У шести украинских военкомов нашлось 255 млн грн "левых" денег — НАПК

Эта сумма обнаружена только за последние полгода у военкомов, материалы дел в отношении которых передано НАПК в соответствующие органы.

255 млн грн "левых" активов нашли у военкомов

Во время проверок военнослужащих Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло "левые" активы на сумму более 255 млн грн у шести из них. Причем эти деньги были обнаружены за последние полгода.

Так, во время проведения мониторинга образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) НАПК выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения более чем на 255 млн грн.

Эта сумма обнаружена только за последние полгода у военкомов, материалы дел в отношении которых переданы в соответствующие органы, – отметили в ведомстве. Поделиться

О каких случаях идет речь:

Одесская область

В июле работники ДБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем на 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы. В основу подозрения легли материалы НАПК.

Так, бывший одесский военком стал известен после журналистского расследования о том, что его мать в прошлом году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 млн евро, а семья имела ценный автопарк.

Также в поле зрения НАПК попал его подчиненный (заместитель начальника ТЦК – начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК) Денис Галушко. Он незаконно обогатился более чем на 14 млн грн.

А его близкие – жена, мать, теща и сын – стали владельцами дорогостоящего автопарка и недвижимости, не имея на это доходов из законных источников. НАПК утвердило обоснованное заключение по Галушко и направило его в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

В октябре НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующих о незаконном обогащении начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова на сумму почти 47 млн грн.

В собственности его жены, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк, – рассказали в ведомстве. Поделиться

Поскольку он не смог объяснить источники происхождения всех указанных средств, то НАПК направило материалы дела в СУ ГУНП в Николаевской области для привлечения его к уголовной ответственности.

Днепропетровская область

8,5 млн грн незаконного обогащения обнаружили у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала.

Здесь также не обошлось без близких – отца и жены, которые за последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли, – рассказали в НАПК. Поделиться

Дело передано в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

Полтавская область

Заместитель начальника Полтавского областного ТЦК также приобрел необоснованную активную сумму свыше 1,8 млн грн. Материалы дела переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Львовская область

Еще одним должностным лицом, по которому НАПК провело мониторинг образа жизни, стал начальник Самборского районного ТЦК Львовской области.

Он и его супруга на протяжении 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества. "Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн, – добавили в ведомстве. Поделиться

Таким образом, во время проведения мониторинга образа жизни руководителей ТЦК были обнаружены необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на 255 млн. 629 тыс. грн.

Проверки военкоматов в Украине

В Украине продолжаются проверки военкоматов после того, как именно одесский военком Евгений Борисов разоблачен на незаконном обогащении на общую сумму 188 млн гривен. Президент Владимир Зеленский заявлял, что "проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных".

Ранее в ДБР анонсировали новые подозрения из-за злоупотребления военнослужащих. По данным на август 2023 года ДБР уточняло, что расследует 112 производств по должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).